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البث الإسرائيلية: استمرار الهجوم الإيراني ودوي صفارات الإنذار في أنحاء إسرائيل

04:29 ص الإثنين 16 يونيو 2025

الهجوم الإيراني على إسرائيل

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وكالات

أكدت هيئة البث الإسرائيلية، استمرار الهجوم الإيراني ودوي صفارات الإنذار مجددا في جميع أنحاء إسرائيل، وفقا لسكاي نيوز.

وذكرت وسائل إعلام، أن الهجمة الإيرانية الحالية هي الأوسع حتى الآن على إسرائيل، إذ أن التحذيرات من الجليل شمالا إلى إيلات جنوبا، وفقا لسكاي نيوز.

وأعلنت إسرائيل، اعتراضها عشرات الصواريخ الإيرانية في حيفا وتل أبيب.

وأكدت الجبهة الداخلية في اسرائيل، رصد بدء هجوم إيراني على مناطق مختلفة من إسرائيل.

وبدأت إيران قبل قليل، في هجوم صاروخي إيراني واسع على إسرائيل، إذ دوت صفارات الانذار في كل مكان بتل أبيب، وفقا لروسيا اليوم.

وأعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاثنين، وقوع انفجار هائل جراء قصف إسرائيلي على مدينة ملارد التابعة لمحافظة طهران، وفقا لسكاي نيوز.

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