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وسائل إعلام: الهجمة الإيرانية الحالية على إسرائيل هي الأوسع حتى الآن

04:27 ص الإثنين 16 يونيو 2025

صورايخ إيران

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وكالات

قالت وسائل إعلام، إن الهجمة الإيرانية الحالية هي الأوسع حتى الآن على إسرائيل، إذ أن التحذيرات من الجليل شمالا إلى إيلات جنوبا، وفقا لسكاي نيوز.

وأعلنت إسرائيل، اعتراضها عشرات الصواريخ الإيرانية في حيفا وتل أبيب.

وأكدت الجبهة الداخلية في اسرائيل، رصد بدء هجوم إيراني على مناطق مختلفة من إسرائيل.

وبدأت إيران قبل قليل، في هجوم صاروخي إيراني واسع على إسرائيل، إذ دوت صفارات الانذار في كل مكان بتل أبيب، وفقا لروسيا اليوم.

وأعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاثنين، وقوع انفجار هائل جراء قصف إسرائيلي على مدينة ملارد التابعة لمحافظة طهران، وفقا لسكاي نيوز.

وأكدت وزارة الصحة الإيرانية، مقتل 224 مواطنا إيرانيا وإصابة أكثر من 1000 آخرين، جراء الهجمات التي شنها الجيش الإسرائيلي خلال الأيام الثلاثة الماضية على مواقع في البلاد.

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