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إسرائيل تعترض عشرات الصواريخ الإيرانية في حيفا وتل أبيب

04:23 ص الإثنين 16 يونيو 2025

الصواريخ الإيرانية

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وكالات

أعلنت إسرائيل، قبل قليل، اعتراضها عشرات الصواريخ الإيرانية في حيفا وتل أبيب، وفقا للعربية.

وأكدت الجبهة الداخلية في اسرائيل، رصد بدء هجوم إيراني على مناطق مختلفة من إسرائيل.

وبدأت إيران قبل قليل، في هجوم صاروخي إيراني واسع على إسرائيل، إذ دوت صفارات الانذار في كل مكان بتل أبيب، وفقا لروسيا اليوم.

وأعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاثنين، وقوع انفجار هائل جراء قصف إسرائيلي على مدينة ملارد التابعة لمحافظة طهران، وفقا لسكاي نيوز.

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