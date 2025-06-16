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إسرائيل تعلن رصد بدء هجوم إيراني على مناطق مختلفة في تل أبيب

04:19 ص الإثنين 16 يونيو 2025

الهجوم الإيراني على إسرائيل

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وكالات

أعلنت الجبهة الداخلية في اسرائيل، رصد بدء هجوم إيراني على مناطق مختلفة من إسرائيل.

وبدأت إيران قبل قليل، في هجوم صاروخي إيراني واسع على إسرائيل، إذ دوت صفارات الانذار في كل مكان بتل أبيب، وفقا لروسيا اليوم.

وأعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاثنين، وقوع انفجار هائل جراء قصف إسرائيلي على مدينة ملارد التابعة لمحافظة طهران، وفقا لسكاي نيوز.

وأكدت وزارة الصحة الإيرانية، مقتل 224 مواطنا إيرانيا وإصابة أكثر من 1000 آخرين، جراء الهجمات التي شنها الجيش الإسرائيلي خلال الأيام الثلاثة الماضية على مواقع في البلاد.

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