

وكالات

بدأت إيران قبل قليل، في هجوم صاروخي إيراني واسع على إسرائيل، إذ دوت صفارات الانذار في كل مكان بتل أبيب، وفقا لروسيا اليوم.

وأعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاثنين، وقوع انفجار هائل جراء قصف إسرائيلي على مدينة ملارد التابعة لمحافظة طهران، وفقا لسكاي نيوز.

وأكدت وزارة الصحة الإيرانية، مقتل 224 مواطنا إيرانيا وإصابة أكثر من 1000 آخرين، جراء الهجمات التي شنها الجيش الإسرائيلي خلال الأيام الثلاثة الماضية على مواقع في البلاد.

وكتب رئيس مركز العلاقات العامة والإعلام في وزارة الصحة الدكتور حسين كرمانبور على منصات التواصل الاجتماعي، أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي بلغ حتى الآن 1481 شهيدا ومصابا، بينهم 1277 شخصا نُقلوا إلى المستشفيات الجامعية لتلقي العلاج، فيما تم تسجيل نسبة تفوق 90% من الإصابات بين المدنيين، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف: "أن 522 من المصابين قد غادروا المستشفيات بعد تلقي العلاج، في حين بلغ عدد الشهداء 224 شخصا من الرجال والنساء والأطفال".