ماكرون يدعو ترامب لاستخدام نفوذه لوقف التصعيد بين إسرائيل وإيران



وكالات

حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على استخدام نفوذه لإحلال السلام في الشرق الأوسط ووقف الحرب بين إسرائيل وإيران.

وقال ماكرون، إن الولايات المتحدة لديها دور رئيسي تلعبه في حل الصراع الكبير بين إسرائيل وإيران والضغط على تل أبيب.

وأشار إلى أن ترامب قد يلعب دورا رئيسيا في تهدئة الصراع بين إسرائيل وإيران، وفقا لروسيا اليوم.

وقال الرئيس الفرنسي: "تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية القدرة الحقيقية على جلب الجميع إلى طاولة المفاوضات".

وأشار إلى أن اعتماد إسرائيل على الأسلحة والذخائر الأمريكية يمنح واشنطن القدرة على إجبار تل أبيب على التفاوض.

وذكر الرئيس الفرنسي أن الصراعات في الشرق الأوسط ستكون على رأس جدول أعمال قمة مجموعة السبع في كندا.

يذكر أنه في فجر يوم الجمعة، شن الجيش الإسرائيلي عملية واسعة النطاق أطلق عليها اسم "الأسد الصاعد" ضد إيران.

وفي المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن طهران أطلقت عملية "الوعد الصادق 3" ردا على الضربات الإسرائيلية.