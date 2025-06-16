مقتل وإصابة 35 نازحا في قصف لقوات الدعم السريع على مركز إيواء بالسودان



وكالات

أعلن والي شمال دارفور الحافظ بخيت، مقتل وإصابة 35 نازحا إثر قصف شنته "قوات الدعم السريع" على مركز إيواء في مقر وزارة الزراعة بمدينة الفاشر.

ونفذت الدعم السريع هجوما بريا واسعا على الفاشر بعد فترة توقف من توغلها إلى داخل المدينة، حيث اكتفت بالقصف عبر المدافع والطيران المُسيّر، وفق ما نقله موقع "سودان تربيون"، وفقا لروسيا اليوم.

وقال الوالي الحافظ بخيت في بيان: "إن قوات الدعم السريع وأثناء انسحابها عقب الهزيمة، قامت بقصف مركز إيواء النازحين بمقر وزارة الزراعة والثروة الحيوانية، مما أدى إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة أكثر من 30 آخرين".

وأوضح أن القوات المسلحة والشرطة وجهاز المخابرات العامة والقوة المشتركة تصدوا لهجوم كبير شنته الدعم السريع على الفاشر.

وأشار إلى أن الهجوم الذي استمر حتى منتصف النهار، أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر الدعم السريع وتدمير عدد كبير من الآليات العسكرية والاستيلاء على أخرى.

وقالت الفرقة السادسة مشاة قاعدة الجيش في الفاشر، إن القوات المسلحة والقوات المساندة تصدت لهجوم شنته "الدعم السريع" على المدينة.

وذكرت أن القوات المسلحة حطمت خط تقدم الدعم السريع قبل أن تُلحق خسائر فادحة في صفوفها شملت مدرعتين من طراز "صرصر" وسيارتين قتاليتين مصفحتين.

وذكر "سودان تربيون" أن سكان الفاشر يعيشون أزمة إنسانية قاسية جراء شُح السلع وارتفاع أسعارها بسبب الحصار الذي تفرضه "الدعم السريع" على المدينة منذ أبريل 2024.