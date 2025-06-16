

وكالات

توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التوصل إلى اتفاقيات تجارية جديدة خلال قمة مجموعة السبع، رغم النزاعات القائمة حول الرسوم الجمركية مع العديد من الدول الأعضاء.

جاء ذلك خلال تصريحاته قبل مغادرته إلى كندا، حيث تستضيف مدينة كاناناسكيس القمة في الفترة من 16 إلى 17 يونيو.

كان من المقرر أن تبدأ أعمال القمة في 15 يونيو، لكنها تأجلت ليوم واحد.

وتتوقع الأوساط السياسية أن تكون هذه القمة واحدة من أكثر اللقاءات غير التقليدية في تاريخ المجموعة، نظرا للخلافات التجارية الحادة بين الولايات المتحدة ودول أخرى، بما في ذلك كندا المضيفة، بحسب روسيا اليوم.

ونقل صحفيو البيت الأبيض عن ترامب قوله إنه "يتوقع المزيد من الصفقات التجارية"، دون أن يوضح تفاصيلها.

وجاءت هذه التصريحات في وقت تشهد فيه العلاقات التجارية الأمريكية توترا كبيرا بسبب فرض رسوم جمركية متبادلة.

وأظهرت بيانات جهاز الإحصاء الأمريكي، أن حوالي ثلثي الشركاء التجاريين للولايات المتحدة قللوا صادراتهم إليها، بينما انخفضت صادرات الثلث الآخر بنسبة لا تقل عن 10%.

يذكر أن ترامب بدأ تشديد السياسة التجارية للبلاد بعد عودته إلى البيت الأبيض في 20 يناير 2025، حيث فرض رسوما على واردات المكسيك وكندا، ورفع الرسوم على الصين، ثم أعلن عن تعريفة جمركية جديدة على الصلب والألومنيوم والسيارات.

كما أعلن في 2 أبريل الماضي عن فرض رسوم أساسية بنسبة 10% على الواردات، وزيادة الرسوم "المتبادلة" على عدد من الدول، قبل أن يعلقها بعد أسبوع واحد لمدة 90 يوما لبعضها.