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انتشال جثمانين من تحت الأنقاض في بات يام.. وارتفاع عدد القتلى لـ9 أشخاص

03:29 ص الإثنين 16 يونيو 2025

تل أبيب

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وكالات

أعلنت "نجمة داوود الحمراء"، الخدمة الصحية الرسمية في إسرائيل، انتشال جثتين إضافيتين من تحت الأنقاض في موقع سقوط صاروخ إيراني بمدينة بات يام، جنوبي تل أبيب.

وبذلك يرتفع عدد القتلى في هذا الهجوم إلى 8 إسرائيليين، بينما لا يزال شخص آخر مفقودا، وفقا لسكاي نيوز.

وأعلنت صحيفة "جيروسالم بوست" بعد هذا الإعلان، ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين منذ بدء الهجمات الإيرانية إلى 16 شخصا.

ووفقا لتقارير إعلامية إسرائيلية، أصيب نحو 370 شخصا في الضربات الإيرانية على إسرائيل.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال ردا على هذا الهجوم، إن إيران ستدفع "ثمنا باهظا للغاية"، وذلك خلال زيارته لموقع الضربة الصاروخية في بات يام.

وقال نتنياهو: "سنحقق هدفنا وسنوجه لهم ضربة قاسية. وسيشعرون بقوة ذراعنا".

وأضاف: "نحن في هذا الوضع لأننا نخوض صراعا وجوديا واضحا لكل مواطن إسرائيلي، عليكم فقط أن تتخيلوا ما الذي سيحدث لو أن إيران امتلكت أسلحة نووية يمكنها إطلاقها نحو المواطنين الإسرائيليين".

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