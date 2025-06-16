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الصحة الإيرانية: ارتفاع عدد القتلى إلى 224 شخصا وأكثر من 1000 مصاب

03:25 ص الإثنين 16 يونيو 2025

الحرب الإسرائيلية على إيران

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وكالات

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، عن مقتل 224 مواطنا إيرانيا وإصابة أكثر من 1000 آخرين، جراء الهجمات التي شنها الجيش الإسرائيلي خلال الأيام الثلاثة الماضية على مواقع في البلاد.

وكتب رئيس مركز العلاقات العامة والإعلام في وزارة الصحة الدكتور حسين كرمانبور على منصات التواصل الاجتماعي، أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي بلغ حتى الآن 1481 شهيدا ومصابا، بينهم 1277 شخصا نُقلوا إلى المستشفيات الجامعية لتلقي العلاج، فيما تم تسجيل نسبة تفوق 90% من الإصابات بين المدنيين، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف: "أن 522 من المصابين قد غادروا المستشفيات بعد تلقي العلاج، في حين بلغ عدد الشهداء 224 شخصا من الرجال والنساء والأطفال".

وأكد أن هذه هي النتيجة المؤلمة لشعار زائف مفاده أن إسرائيل لا تستهدف الشعب الإيراني وأن أهدافها عسكرية فقط.

ودعا كرمانبور المجتمع الدولي وأصحاب الضمائر الحية، خصوصا العاملين في الحقل الطبي من الناطقين بالفارسية حول العالم، إلى التحرك العاجل لوقف ما وصفه بـ"الإبادة الجماعية" بحق المدنيين.

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