وزير خارجية إيران: الحرب التي أشعلتها إسرائيل قد تخرج عن السيطرة



وكالات

اتهم وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الولايات المتحدة والدول الأوروبية بدعم الهجمات الإسرائيلية على بلاده، معتبرا أن مواقف الغرب منحازة بشكل أحادي لصالح إسرائيل.

وقال عراقجي، إن تشجيع واشنطن وبعض العواصم الأوروبية للعدوان الإسرائيلي يُعد خطأً تاريخيا ستكون له تداعيات كبيرة على مستوى العالم، مشددا على أن الحرب التي أشعلتها إسرائيل قد تخرج عن السيطرة.

وأضاف: "سنهيئ الأرضية للعودة إلى الدبلوماسية والمفاوضات في حال توقف العدوان الإسرائيلي"، مؤكدا على أن استمرار الهجمات يقوّض أي مساعٍ سياسية.

وأعرب وزير الخارجية الإيراني عن أمله في أن يصدر عن اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية موقفا واضحا يدين استهداف المنشآت النووية الإيرانية.

وأكد أن عدم إدانة هذه الهجمات يُعد بمثابة تشجيع واضح على استمرار العدوان، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية تعرقل اتخاذ مجلس الأمن الدولي لأي إجراء ضد إسرائيل.

أتى ذلك بينما أبلغت إيران الوسيطين قطر وعُمان بأنها غير مستعدة للتفاوض على وقف إطلاق النار في ظل تعرضها لهجوم إسرائيلي، وفقا لما ذكره مسؤول مُطلع على الاتصالات.

وقال المسؤول المطلع، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته نظرا لحساسية الصراع أبلغ الإيرانيون الوسيطين القطري والعُماني بأنهم لن يسعوا إلى مفاوضات جادة إلا بعد أن تُكمل إيران ردها على الضربات الاستباقية الإسرائيلية.

وأضاف المسؤول، أن إيران أوضحت أنها لن تتفاوض تحت وطأة الهجوم، وفقا للعربية.

يأتي ذلك في الوقت الذي تبادلت فيه إسرائيل وإيران شن هجمات جديدة مما أثار المخاوف من اتساع رقعة الصراع في المنطقة.

كان عراقجي، أكد أن الغارات التي توجهها بلاده ضد إسرائيل حق مشروع.

وقال في كلمة ألقاها الأحد، خلال اجتماع مع دبلوماسيين أجانب، نقلها التلفزيون الرسمي، إن الرد على إسرائيل حق مشروع بحسب القوانين الدولية.

وشدد على أن الهجمات الإيرانية ستتواصل، قائلا: "إن الكيان الصهيوني تجاوز الخطوط الحمراء الدولية بالهجوم على منشآتنا النووية".

رغم ذلك، أعلن أن إيران تسلمت رسالة من واشنطن تؤكد أنها لم تشارك في الهجوم الإسرائيلي.

في الوقت عينه، أوضح أن طهران لا تريد توسيع نطاق الحرب إلا إذا أُجبرت على ذلك.