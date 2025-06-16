إسرائيل تستهدف منصات إطلاق صواريخ "أرض-جو" في طهران

استهدف الجيش الإسرائيلي منصات إطلاق صواريخ في طهران، وذلك بعد تجددت الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة في إيران الأحد، وإطلاق سلسلة صواريخ على تل أبيب ومناطق أخرى.

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي، فيديو لاستهداف منصات إطلاق صواريخ في طهران.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عبر "X"، أن سلاح الجو استهدف منصات صواريخ أرض-جو في قلب طهران.

وأكد أن طائرات حربية لسلاح الجو أغارت ودمرت مواقع لإنتاج صواريخ أرض أرض ومواقع رادار ومنصات صواريخ أرض-جو في قلب طهران.

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ناداف شوشاني على اكس، إن الجيش يضرب حاليا مواقع صواريخ أرض أرض في وسط إيران، مضيفا أن العمل ضد هذا التهديد جاري في إسرائيل وأيضا في السماء الإيرانية، على حد قوله، وفقا للعربية.

جاء هذا بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، أنه بدأ استهداف عشرات من مواقع الصواريخ أرض-أرض في غرب إيران.

في المقابل، فعلت إيران أنظمة الدفاع الجوي، الأحد، في غرب البلاد، وفق ما ذكرت وكالة مهر للأنباء.

وقالت الوكالة، إنه تم تفعيل الدفاعات الجوية في كرمانشاه في عدة أجزاء من المحافظة، بما في ذلك عاصمتها التي تحمل الاسم نفسه والتي تقع على مسافة أكثر من 500 كيلومتر غرب العاصمة طهران.

فيما ردت طهران بإرسال صواريخ نحو تل أبيب وحيفا، فيما وذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن الصواريخ التي تطلق الآن على تل أبيب وحيفا تستخدم للمرة الأولى.

بدورها، أكدت الشرطة الإيرانية العثور على 200 كيلوجرام من المتفجرات ومعدات للمسيرات قرب طهران.

كما تم اعتقال عملاء للموساد بمدينة "ري" في طهران.

أما الصحة الإيرانية فأعلنت أن 224 قتيلا قضوا منذ بدء الهجمات الإسرائيلية، وأن معظمهم من المدنيين.