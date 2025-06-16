إعلام إيراني: تفعيل الدفاعات الجوية في سماء العاصمة طهران



وكالات

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، قبل قليل، تفعيل الدفاعات الجوية في سماء العاصمة طهران، وفقا لسكاي نيوز.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت متأخر من ليل الأحد، أن سلاحه الجوي يهاجم مواقع لإطلاق صواريخ أرض أرض وسط إيران، في موجة جديدة من الضربات التي بدأت الجمعة.

وفي المقابل، قالت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، إن تقارير تشير إلى إطلاق نحو 70 صاروخا من إيران باتجاه إسرائيل.

وأكد بيان للجيش الإسرائيلي استهداف مواقع لإنتاج الأسلحة الإيرانية في طهران.

وفي بيان آخر، قال الجيش الإسرائيلي، إن قيادة الجبهة الداخلية أصدرت تعليمات الآن لسكان عدة مناطق في أنحاء البلاد بالبقاء قرب الملاجئ، تحسبا لموجة صواريخ إيرانية.

وأوضح الجيش أنه يجب تقليل الحركة في الأماكن العامة إلى الحد الأدنى، وتجنب التجمعات، وعند تلقي إنذار ادخل إلى مكان آمن وابق فيه حتى صدور تحديث رسمي.