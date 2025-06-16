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وكالة مهر: تمديد إلغاء الرحلات الجوية في إيران حتى ظهر الإثنين

02:33 ص الإثنين 16 يونيو 2025

الطيران الإيراني

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وكالات

أعلنت وكالة مهر الإيرانية للأنباء، أن منظمة الطيران المدني أعلنت تمديد إلغاء الرحلات الجوية حتى الساعة الثانية من بعد ظهر الإثنين "10:30 بتوقيت جرينتش".

وقال المتحدث باسم المنظمة مهدي رمضاني، إن المجال الجوي للبلاد سيظل مغلقا حتى الساعة الثانية ظهرا اليوم الإثنين، وفقا للغد.

وأبلغت إيران الوسيطين قطر وعُمان بأنها غير مستعدة للتفاوض على وقف إطلاق النار في ظل تعرضها لهجوم إسرائيلي، وفقا لما ذكره مسؤول مُطلع على الاتصالات لرويترز يوم الأحد.

يأتي ذلك في الوقت الذي تبادلت فيه إسرائيل وإيران شن هجمات جديدة مما أثار المخاوف من اتساع رقعة الصراع في المنطقة.

وقال المسؤول المطلع، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته نظرا لحساسية الصراع إنه أبلغ الإيرانيون الوسيطين القطري والعُماني بأنهم لن يسعوا إلى مفاوضات جادة إلا بعد أن تُكمل إيران ردها على الضربات الاستباقية الإسرائيلية.

وأضاف المسؤول أن إيران أوضحت أنها لن تتفاوض تحت وطأة الهجوم.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، إنه يأمل في أن تتوصل إسرائيل وإيران إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، لكنه أوضح أنه‭ ‬في بعض الأحيان يتعين على الدول أن تخوض معركة قبل ذلك.

وفي حديث للصحفيين خلال توجهه إلى قمة مجموعة السبع في كندا، قال ترمب، إن الولايات المتحدة ستواصل دعم إسرائيل لكنه رفض

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