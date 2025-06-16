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يضم طائرات مسيرة ومتفجرات.. إيران تكشف عن مقر سري للموساد بطهران

02:27 ص الإثنين 16 يونيو 2025

الأمن الإيراني

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وكالات

كشف الأمن الإيراني، قبل قليل، عن مقر سري للموساد جنوبي طهران.

وقال الأمن الإيراني، إن المقر السري للموساد يضم طائرات مسيرة ومتفجرات، وفقا لسكاي نيوز.

وفي وقت سابق من الأحد، أعلنت الشرطة الإيرانية القبض على 2 من عملاء الموساد جنوب شرقي طهران.

وأوضحت الشرطة أن الاثنين كانت بحوزتهما أكثر من مائتي كيلوغرام من المتفجرات، و23 طائرة مسيّرة، وقاذفات، وأجهزة توجيه وتحكم.

كما أوقفت الشرطة الإيرانية شخصين آخرين يشتبه بتعاونهما مع الموساد.

وأوردت وكالة أنباء "تسنيم" نقلا عن متحدث باسم الشرطة، أن "عنصرين من فريق الموساد الإرهابي كانا يعملان على صنع قنابل، ومتفجرات ومعدات إلكترونية تم توقيفهما" في محافظة ألبرز غربي طهران.

وفي السياق ذاته، أكدت وسائل إعلام إيرانية "التعرف على 21 متهما مرتبطين بالعمل لصالح إسرائيل" في مدينة سمنان شمالي إيران.

واتهم الأشخاص بـ"إثارة البلبلة العامة ونشر الشائعات في الفضاء الإلكتروني".

وحسب مصادر رسمية إيران، فقد "تم التنسيق مع الجهاز القضائي، علما أن "استدعاءهم واعتقالهم مدرج على جدول الأعمال".

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