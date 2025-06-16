اعتقال عميلين للموساد بحوزتهما متفجرات ومسيرات في إيران



وكالات

اعتلقت الشرطة الإيرانية عميلين للموساد الإسرائيلي جنوب شرق العاصمة طهران في عملية جديدة، إذ كانت بحوزتهما أكثر من 200 كيلو جرام من المتفجرات و23 طائرة مسيرة وأجهزة توجيه وتحكم.

أفاد المتحدث باسم الشرطة الإيرانية سعيد منتظر المهدي، أنه تم اعتقال عميلين آخرين لجهاز المخابرات الإسرائيلية الخارجية الموساد قرب العاصمة الإيرانية.

وقال: "خلال عمليتين منفصلتين نفذتهما قوات الأمن في مقاطعة ري، تم اعتقال عميلين للموساد، وتم العثور على أكثر من 200 كيلوغرام من المتفجرات و23 طائرة مسيرة ومنصة إطلاق، بالإضافة إلى معدات للتحكم، وتم ضبطها جميعها"، وفقا لروسيا اليوم.

في وقت سابق، ذكرت وكالة "إيسنا"، أنه تم اعتقال عميلين لـ"الموساد" في محافظة ألبرز شمال طهران.

ووفقا للوكالة، كانا يعملان على تصنيع قنابل ومواد متفجرة.