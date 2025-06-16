هجمات ليلية جديدة.. إطلاق 70 صاروخا من إيران باتجاه إسرائيل

وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت متأخر من ليل الأحد، أن سلاحه الجوي يهاجم مواقع لإطلاق صواريخ أرض أرض وسط إيران، في موجة جديدة من الضربات التي بدأت الجمعة.

وفي المقابل، قالت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، إن تقارير تشير إلى إطلاق نحو 70 صاروخا من إيران باتجاه إسرائيل.

وفي وقت سابق من الأحد، أكد بيان للجيش الإسرائيلي استهداف مواقع لإنتاج الأسلحة الإيرانية في طهران.

وفي بيان آخر، قال الجيش الإسرائيلي، إن قيادة الجبهة الداخلية أصدرت تعليمات الآن لسكان عدة مناطق في أنحاء البلاد بالبقاء قرب الملاجئ، تحسبا لموجة صواريخ إيرانية.

وأوضح الجيش، أنه يجب تقليل الحركة في الأماكن العامة إلى الحد الأدنى، وتجنب التجمعات، وعند تلقي إنذار ادخل إلى مكان آمن وابق فيه حتى صدور تحديث رسمي، وفقا لسكاي نيوز.

وتستمر إسرائيل وإيران في تبادل الهجمات، الأحد، مما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات وأثار مخاوف من اتساع رقعة الصراع في المنطقة.

وأصدر كل جيش أوامر للمدنيين في الطرف الآخر باتخاذ الاحتياطات اللازمة والإخلاء استعدادا لمزيد من الضربات.

وفي وقت سابق من الأحد، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من شرفة تطل على شقق مدمرة في بلدة بات يم جنوبي تل أبيب حيث قتل أشخاص: "ستدفع إيران ثمنا باهظا لقتل المدنيين والنساء والأطفال".

وأبلغت القوات المسلحة الإيرانية سكان المناطق المحيطة بأماكن حيوية في إسرائيل بالمغادرة حفاظا على سلامتهم.

وقال متحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية في مقطع فيديو بثته وسائل إعلام رسمية قرب توقيت إطلاق إيران لوابل جديد من الصواريخ صوب إسرائيل: "لا تبقوا أو تتنقلوا قرب تلك المناطق الحيوية".