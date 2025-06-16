ترامب: الولايات المتحدة ستواصل دعم إسرائيل في الدفاع عن نفسها

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة ستواصل دعم إسرائيل في الدفاع عن نفسها في الحرب مع إيران، وفقا لسكاي نيوز.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، الأحد، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نقل تحذيرا شديد اللهجة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

وأشار مصدر، إلى أن بوتين بادر بالاتصال بالرئيس الأمريكي بعد طلب إيراني، مؤكدا أن موسكو تشارك في التحركات السياسية في ما يخص الحرب بين إيران وإسرائيل.

وأوضحت الصحيفة، أن المكالمة بين بوتين وترامب، استدعت الرئيس الروسي لنقل تحذير بأن نظام المرشد الأعلى الإيراني في خطر.

وأكدت الصحيفة العبرية، أن بوتين أوضح لخامنئي ضرورة التحرك سريعا نحو مفاوضات، كما أنه أمر بإخلاء السفارة الروسية في طهران.

وأبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انفتاحه على أن يؤدي بوتين دور الوساطة في النزاع بين إسرائيل وإيران.