ما حجم تأثير الصواريخ الإيرانية على إسرائيل؟- صور وفيديو

وكالات

في إطار عملية "الوعد الصادق 3"، شنت القوات المسلحة الإيرانية ليل الأحد، هجوما بالصواريخ والمسيرات على عدد من المواقع الإسرائيلية، ما أجبر ملايين الإسرائيليين على الهروب إلى الملاجئ.

وذكرت القناة 12 العبرية، أن إيران أطلقت في هجومها ليل الأحد، نحو 30 صاروخا باليستيا على إسرائيل.

وتسببت صافرات الإنذار التي دوّت في مناطق واسعة من إسرائيل، في حالة ذعر عامة، حيث هرب العديد من المدنيين إلى الملاجئ والمخابئ المخصصة تحت المباني وفي المرافق العامة. فيما لجأ آخرون إلى الاختباء على جانب الطرق السريعة نتيجة عدم وجود ملاجئ قريبة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن أحد المستوطنين الإسرائيليين في بات يام، قوله إن: "إنه أمر مروع للغاية.. ليس شيئا ممتعا أن تستمع إلى أصوات الانفجارات التي تهز جدران منزلك".

وأظهرت مقاطع فيديو عشرات الجنود الإسرائيليين، بينما ينشدون داخل أحد الملاجئ خلال عمليات اعتراض الصواريخ الإسرائيلية.

واستهدفت الصواريخ الإيرانية العاصمة الإسرائيلية تل أبيب وضواحيها، ومدينة حيفا وبات يام، فضلا عن بلدة رهط في النقب.

وأكدت بلدية تل أبيب وسلطة مكافحة الحرائق أن أحد الصواريخ اخترق الطبقة الاعتراضية وسقط ضمن حدود مجمع وزارة الدفاع، الذي يضم مواقف ذخيرة ومستودعات صغيرة للمعدات الثقيلة. أسفرت الصاعقة عن حرائق محدودة في منطقة التخزين، سجلت خلالها أضرارا مادية دون سقوط ضحايا.

سقوط قنبلة إيرانية ضخمة تسببت بتدمير مخازن أسلحة اسرائيلية في تل أبيب الليلة الماضية.



pic.twitter.com/DkNVwBlupR — Dr.Sam Youssef Ph.D.,M.Sc.,DPT. (@drhossamsamy65) June 14, 2025

ونقلت قناة "كان" العبرية عن مصادر عسكرية، أن شظايا صواريخ أصابت محيطَي قاعدتي "نيفاتيم" و"رامون" في النقب، حيث تقع بعض مخازن الذخيرة والوقود، مما استدعى إيقاف العمل المؤقت في مستودعات المواد القابلة للاشتعال لإجراء تقييم أمني شامل

وأفادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بإصابة 9 أشخاص في حيفا نتيجة إصابة مباشرة لأحد المباني وعدة إصابات أخرى جنوبي إسرائيل، وفق "رويترز".

وفي أعقاب ذلك، أعلنت السلطات الإسرائيلية إغلاق مطار بن جوريون في تل أبيب، فضلا عن إغلاق المناطق السياحية في القدس وتل أبيب، في حين دعت الجبهة الداخلية الإسرائيلية مواطنيها إلى البقاء قرب الملاجئ واتباع أوامرها.

إلى جانب ذلك، فتحت الجبهة الداخلية مراكز استقبال الطوارئ، وأقامت نقاط إسعاف ميدانية بالقرب من الملاجئ الرئيسية؛ لضمان سرعة الاستجابة للطوارئ.

في المقابل، شدد المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، على أن الملاجئ تحت الأرض لن تمنح الأمن للإسرائيليين، كما دعاهم إلى تجنب الوجود قرب المواقع العسكرية الحساسة.

وطالب المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، المستوطنين الإسرائيليين بمغادرة الأراضي المحتلة؛ مؤكدا أنها لن تكون صالحة للسكن قريبا، موضحا أن القوات المسلحة الإيرانية لديها بنك أهداف شامل في "الكيان الصهيوني وسنستهدف النقاط الحيوية".

ومع تصاعد الهجمات الإيرانية، ذكرت القناة 12 العبرية أن وزارة الخارجية الإسرائيلية قررت إغلاق عدد من ممثلياتها وسفاراتها في العالم تحسبا لتعرضها لهجمات.

وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قال إن بلاده لم تبدأ هذه الحرب لكنها ردت بحزم، و"إذا استمرت الاعتداءات فستكون ردودنا أكثر إيلاما للمعتدين".

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الأحد، مقاطع فيديو تُظهر اندلاع حرائق في عدة مناطق داخل إسرائيل، وذلك عقب سلسلة من الضربات الصاروخية التي استهدفت مناطق مختلفة، أبرزها مدينتا حيفا وتل أبيب.

وبحسب ما أوردته القناة 12 الإسرائيلية، تسببت الهجمات في وقوع إصابات وأضرار مادية، فيما أظهرت المقاطع المصورة تصاعد ألسنة اللهب في مناطق متفرقة، وسط تحركات مكثفة لطواقم الإطفاء والطوارئ.

وقالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية إنها تتعامل مع ثلاث مناطق سقطت فيها صواريخ في مدينة حيفا، وأسفرت عن إصابة عدد من الأشخاص.

وأضافت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن صاروخًا سقط على مبنى في شرق تل أبيب، مشيرة إلى إصابة مباشرة في الموقع.