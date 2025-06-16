لدغة نحلة تُنهي حياة ملياردير هندي خلال مباراة "بولو"

وكالات

توفي الملياردير الهندي سنجاي كابور، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات الكبرى لصناعة قطع غيار السيارات، إثر صدمة تحسسية مفرطة انتابت حلقه بعد ابتلاعه نحلة خلال مشاركته في مباراة بولو بالمملكة المتحدة، ولا تزال السلطات تحقق في ملابسات الحادث لتحديد الأسباب الدقيقة.

وأوضح الموقع البريطاني "ميرور"، أن كابور، 53 عاما، انهار فجأة على أرض الملعب بعدما ابتلع نحلة عن طريق الخطأ أثناء اللعب، فتسببت في لسعة داخل الفم أدت إلى تورم حاد اختنق على إثره، ثم هبوط حاد في ضغط الدم وتوقف عضلة القلب.

وأشارت التقارير الطبية الأولية إلى أن الوفاة ناجمة عن صدمة تحسسية مفرطة، وهي حالة مناعية حادة قد تودي بحياة المصاب خلال دقائق إذا لم تُعالج فوراً.

ويحذر الأطباء من خطورة لسعات الحشرات في المناطق الحساسة مثل الفم والحلق، لما يمكن أن تسببه من انسداد مجرى التنفس، خصوصاً لدى المصابين بحساسية غير مكتشفة.

أثارت وفاة كابور صدمة واسعة في الوسطين الرياضي والاجتماعي، إذ لم يكن رجل أعمال ناجحا فحسب، بل كان أيضا من الوجوه المعروفة في مباريات البولو الراقية، وشارك في مناسبات عدة بمصاحبة شخصيات مرموقة، من بينها الأمير ويليام، الذي ربطتهما صداقة قوية وظهرا معا في مناسبات متنوعة.

ونشر كابور قبل ساعات من حادثته تغريدة عبر منصة إكس، عبّر فيها عن حزنه جراء تحطم طائرة تابعة للشركة الهندية للخطوط الجوية قرب مدينة أحمد آباد، قائلاً: "أخبار مأساوية عن تحطم الطائرة.. أفكاري وصلواتي مع الأسر المتضررة، أسأل الله أن يمنحهم الصبر والقوة في هذا الوقت العصيب".

وكان كابور قد أثار جدلا واسعا في السنوات الأخيرة عقب زواجه وطلاقه من النجمة كارشما كابور إثر دعاوى عنف أسري قدمتها ضده.