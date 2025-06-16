كتب- محمود عبدالرحمن:

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، مقاطع فيديو توثق لحظات فرح واحتفال في عدد من الدول العربية، من بينها لبنان، الأردن، سوريا، اليمن، ودول أخرى، بالتزامن مع مرور الصواريخ الإيرانية التي استهدفت إسرائيل.

شاهد | فرحة الأردنيين بالصواريخ الإيرانية المتجهة للأراضي المحتلة. pic.twitter.com/Zhnr8fkiAS — صوت الأردن الإخباري (@Jordanvoice2025) June 14, 2025

وأظهرت المقاطع المتداولة مواطنين في هذه الدول وهم يعبّرون عن تضامنهم مع إيران، وسط أجواء من الهتافات والاحتفالات لحظة مشاهدة الصواريخ تمر في السماء.

عروس أردنية تحتفل بالصواريخ الإيرانية أكثر من فرحتها واحتفالها بعرسها. pic.twitter.com/blAmDVbWxJ — همام شعلان || H . Shaalan (@osSWSso) June 15, 2025

وفي أحد المشاهد اللافتة، ظهرت عروس أردنية وهي تحتفل بمرور الصواريخ الإيرانية، في مشهد اعتبره البعض أكثر حماسًا من احتفالها بزفافها نفسه، ما أثار تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل.

شاهد كيف يحتفل اللبنانيون ويستمتعون بعرض حى لسقوط الصواريخ الإيرانية على #اسرائيل pic.twitter.com/NqZLDPW14d — عايدة أحمد (@Eayida3) June 15, 2025

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن الأحد، رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل. ‏وقالت وسائل إعلام إيرانية، إن الصواريخ التي تم إطلاقها من إيران على تل أبيب وحيفا تستخدم للمرة الأولى.

فرحه كبيره لدى الناس

مع مرور الصواريخ من الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الكيان الإسرائيلي الغاصب pic.twitter.com/VGKqoWwrFm — ابـٌـٌٌـٌٌٌـٌٌـٌوُ امـْـْْـْير الُـِـِـِِـڊين (@NooraldeenAhm17) June 15, 2025

وأفادت تقارير إعلامية، بأن عمليات اعتراض في سماء تل أبيب وحيفا وسقوط صاروخ بمحيط ميناء حيفا، مؤكدة وقوع انفجارات إثر سقوط صواريخ في حيفا وتل أبيب. وأشار التلفزيون الرسمي الإيراني، إلى أن القوات المسلحة الإيرانية تنصح الإسرائيليين بالابتعاد عن المناطق الحيوية.