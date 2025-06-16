إعلان

من لبنان للأردن وسوريا.. احتفالات عربية بالصواريخ الإيرانية المتوجهة لإسرائيل- فيديوهات

12:39 ص الإثنين 16 يونيو 2025

الصواريخ الإيرانية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمود عبدالرحمن:

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، مقاطع فيديو توثق لحظات فرح واحتفال في عدد من الدول العربية، من بينها لبنان، الأردن، سوريا، اليمن، ودول أخرى، بالتزامن مع مرور الصواريخ الإيرانية التي استهدفت إسرائيل.

وأظهرت المقاطع المتداولة مواطنين في هذه الدول وهم يعبّرون عن تضامنهم مع إيران، وسط أجواء من الهتافات والاحتفالات لحظة مشاهدة الصواريخ تمر في السماء.

وفي أحد المشاهد اللافتة، ظهرت عروس أردنية وهي تحتفل بمرور الصواريخ الإيرانية، في مشهد اعتبره البعض أكثر حماسًا من احتفالها بزفافها نفسه، ما أثار تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل.

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن الأحد، رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل. ‏وقالت وسائل إعلام إيرانية، إن الصواريخ التي تم إطلاقها من إيران على تل أبيب وحيفا تستخدم للمرة الأولى.

وأفادت تقارير إعلامية، بأن عمليات اعتراض في سماء تل أبيب وحيفا وسقوط صاروخ بمحيط ميناء حيفا، مؤكدة وقوع انفجارات إثر سقوط صواريخ في حيفا وتل أبيب. وأشار التلفزيون الرسمي الإيراني، إلى أن القوات المسلحة الإيرانية تنصح الإسرائيليين بالابتعاد عن المناطق الحيوية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الصواريخ الإيرانية لبنان الحرب الإيرانية الإسرائيلية سوريا إيران وإسرائيل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
لدغة نحلة تُنهي حياة ملياردير هندي خلال مباراة "بولو"

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

دمار ورعب وبكاء وعويل.. شاهد تأثير الصواريخ الإيرانية على إسرائيل؟- صور وفيديو
من لبنان للأردن وسوريا.. احتفالات عربية بالصواريخ الإيرانية المتوجهة لإسرائيل- فيديوهات