إيران تعلن اعتقال عملاء للموساد وضبط كميات كبيرة من المتفجرات

وكالات

أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، الأحد، أن الأجهزة الأمنية الإيرانية اعتقلت اثنين من عملاء جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) في مقاطعة ري، وبحوزتهما أكثر من 200 كيلوغرام من المواد المتفجرة، إضافة إلى معدات تخص 23 طائرة مسيرة، وقاذفات، وأجهزة توجيه وتحكم.

وأضافت الوكالة أن الدفاعات الإيرانية تمكنت من تدمير مسيرتين إسرائيليتين في مدينة باقر شهر، في إطار الجهود المستمرة للتصدي لما وصفته بـ"العمليات التخريبية" داخل البلاد.

وأعلنت السلطات الإيرانية تحديد هوية 21 مشتبهاً بهم على صلة بـ"العمل الإرهابي الإسرائيلي" ونشر الشائعات في محافظة سمنان شمالي البلاد.