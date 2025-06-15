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عراقجي: أمريكا تدعم العدوان على إيران

11:56 م الأحد 15 يونيو 2025

عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني

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وكالات

اتهم وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الولايات المتحدة والدول الأوروبية بدعم العدوان الإسرائيلي على بلاده، معتبرًا أن مواقف الغرب "منحازة بشكل أحادي لصالح إسرائيل".

وقال عراقجي، في تصريحات مساء اليوم الأحد، إن "تشجيع واشنطن وبعض العواصم الأوروبية للعدوان الإسرائيلي يُعد خطأً تاريخيًا ستكون له تداعيات كبيرة على مستوى العالم".

وأضاف: "سنهيئ الأرضية للعودة إلى الدبلوماسية والمفاوضات في حال توقف العدوان الإسرائيلي"، مشددًا على أن استمرار الهجمات يقوّض أي مساعٍ سياسية.

وأعرب وزير الخارجية الإيراني عن أمله في أن يصدر عن اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المقرر غدًا، موقف واضح يدين استهداف المنشآت النووية الإيرانية.

وأكد أن "عدم إدانة هذه الهجمات يُعد بمثابة تشجيع واضح على استمرار العدوان"، مشيرًا إلى أن "الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية تعرقل اتخاذ مجلس الأمن الدولي لأي إجراء ضد إسرائيل".

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