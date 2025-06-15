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إيران: استهدفنا بالصواريخ مراكز الاستخبارات الإسرائيلية

11:44 م الأحد 15 يونيو 2025

صواريخ إيرانية

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وكالات

أعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان، استهداف مراكز الاستخبارات التابعة للاحتلال الإسرائيلي بالصواريخ ضمن المرحلة الثالثة من عملية "الوعد الصادق".

وذكر المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، أن الجيش الإيراني قصف مواقع حساسة في إسرائيل أمس ويمتلك بنك أهداف كامل عن جميع المواقع الحيوية هناك.

وشدد المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، على أن الاحتلال الإسرائيلي لن يحصد من عدوانه سوى الهزيمة، مؤكدا أن خطأ إسرائيل في الحسابات لن يواجه إلا برد ساحق ومؤلم من قبل القوات الإيرانية.

ودعا المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، الإسرائيليين إلى تجنب الوجود قرب المواقع العسكرية الحساسة.

وذكرت القناة 12 العبرية، أن القوات المسلحة الإيرانية أطلقت نحو 30 صاروخا على إسرائيل في أحدث هجوم.

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