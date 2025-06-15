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الحرس الثوري الإيراني: استشهاد رئيس استخباراتنا واثنين من زملائه

11:07 م الأحد 15 يونيو 2025

رئيس جهاز الاستخبارات محمد كاظمي

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وكالات

أعلن الحرس الثوري الإيراني، استشهاد رئيس جهاز الاستخبارات محمد كاظمي واثنين من زملائه اليوم على يد الكيان الصهيوني.

وأضاف الحرس: "انتقاما لجرائم اليوم استهدفنا مراكز استخبارات الكيان الغاصب بموجة صاروخية".

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أُكد في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، تصفية رئيس استخبارات الحرس الثوري محمد كاظمي ونائبه حسن محقق في هجوم نُفذ في طهران.

وقال نتنياهو: "قررنا التحرك لأننا كنا مضطرين لذلك، فقد رأينا كمية من اليورانيوم المخصب تكفي لصنع تسع قنابل. ونحن نشن هجمات على مواقعهم النووية، واستهدفنا قيادتهم العليا، ويمكنني أن أؤكد الآن أننا قمنا قبل لحظات بتصفية رئيس استخباراتهم ونائبه في طهران" وفقا لما ذكرته صحيفة يديعوت أحرونوت على موقعها على الإنترنت (واي نت).

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الاستخبارات الإيرانية محمد كاظمي الحرس الثوري الإيراني
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