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إيران تدعو أمريكا لإدانة الهجوم الإسرائيلي على منشآتها النووية

10:24 م الأحد 15 يونيو 2025

عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني

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وكالات

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي للسفراء الأجانب في طهران، إن العدوان العسكري للكيان الإسرائيلي على إيران انتهاك صارخ للقواعد الأساسية للقانون الدولي.

ودعا عراقجي، الولايات المتحدة إلى اتخاذ موقف رسمي وعلني وشفاف وإدانة الهجوم على المنشآت النووية، مشددا على أن الرسائل غير الرسمية لا تكفي.

وأكد عراقجي في رسالته للسفراء في طهران، أن إيران ستدافع بقوة عن وحدة أراضيها وسيادتها وأمننا ومصالحها الوطنية.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية نقلا عن نائب وزير الخارجية الإيراني، الأحد، إن هجوما إسرائيليا استهدف أحد مباني وزارة الخارجية الإيرانية، ما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين.

وكانت الوكالة، أفادت بتفعيل الدفاعات الجوية في تبريز بمحافظة أذربيجان الشرقية للتصدي لأهداف معادية.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، إن الجيش الإيراني قصف مواقع حساسة في إسرائيل أمس ويمتلك بنك أهداف كامل عن جميع المواقع الحيوية هناك.

وشدد المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، على أن الاحتلال الإسرائيلي لن يحصد من عدوانه سوى الهزيمة، مؤكدا أن خطأ إسرائيل في الحسابات لن يواجه إلا برد ساحق ومؤلم من قبل القوات الإيرانية.

ودعا المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، الإسرائيليين إلى تجنب الوجود قرب المواقع العسكرية الحساسة.

وذكرت القناة 12 العبرية، أن القوات المسلحة الإيرانية أطلقت نحو 30 صاروخا على إسرائيل في أحدث هجوم.

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