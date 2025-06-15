نتنياهو: اغتلنا رئيس استخبارات الحرس الثوري ونائبه في طهران

تل أبيب - (د ب أ)

أُكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، تصفية رئيس استخبارات الحرس الثوري محمد كاظمي ونائبه حسن محقق في هجوم نُفذ في طهران.

وقال نتنياهو: "قررنا التحرك لأننا كنا مضطرين لذلك، فقد رأينا كمية من اليورانيوم المخصب تكفي لصنع تسع قنابل. ونحن نشن هجمات على مواقعهم النووية، واستهدفنا قيادتهم العليا، ويمكنني أن أؤكد الآن أننا قمنا قبل لحظات بتصفية رئيس استخباراتهم ونائبه في طهران" وفقا لما ذكرته صحيفة يديعوت أحرونوت على موقعها على الإنترنت (واي نت).

يشار إلى أن إسرائيل أعلنت عن مقتل عدد من كبار قادة القوات المسلحة الإيرانية وعلماء نوويين في هجومها الذي انطلق فجر يوم أمس الجمعة.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم الأحد مقتل ستة جنرالات آخرين، مما يرفع إجمالي عدد كبار الضباط الذين لقوا حتفهم في الحملة العسكرية الإسرائيلية إلى 14 على الأقل.