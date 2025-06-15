إعلان

نتنياهو: اغتلنا رئيس استخبارات الحرس الثوري ونائبه في طهران

10:19 م الأحد 15 يونيو 2025

بنيامين نتنياهو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

تل أبيب - (د ب أ)

أُكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، تصفية رئيس استخبارات الحرس الثوري محمد كاظمي ونائبه حسن محقق في هجوم نُفذ في طهران.

وقال نتنياهو: "قررنا التحرك لأننا كنا مضطرين لذلك، فقد رأينا كمية من اليورانيوم المخصب تكفي لصنع تسع قنابل. ونحن نشن هجمات على مواقعهم النووية، واستهدفنا قيادتهم العليا، ويمكنني أن أؤكد الآن أننا قمنا قبل لحظات بتصفية رئيس استخباراتهم ونائبه في طهران" وفقا لما ذكرته صحيفة يديعوت أحرونوت على موقعها على الإنترنت (واي نت).

يشار إلى أن إسرائيل أعلنت عن مقتل عدد من كبار قادة القوات المسلحة الإيرانية وعلماء نوويين في هجومها الذي انطلق فجر يوم أمس الجمعة.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم الأحد مقتل ستة جنرالات آخرين، مما يرفع إجمالي عدد كبار الضباط الذين لقوا حتفهم في الحملة العسكرية الإسرائيلية إلى 14 على الأقل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

رئيس استخبارات الحرس الثوري محمد كاظمي طهران رئيس الوزراء الإسرائيلي إسرائيل القوات المسلحة الإيرانية الحرس الثوري الإيراني إيران وإسرائيل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بصواريخ تستخدم لأول مرة.. إيران تبدأ هجومًا جديدًا على إسرائيل
رسوم جديدة لاستخراج جواز السفر والبديل المفقود بـ"الضعف" من أول يوليو
في بيان رسمي.. محافظة دمياط تطالب المواطنين بإطفاء الأضواء ترشيدًا للكهرباء
لماذا قفز الدولار أمام الجنيه اليوم رغم عطلة الأسواق الدولية؟
مجدي الجلاد: إسرائيل تسعى للهيمنة على الشرق الأوسط.. والجيش المصري عقبة أساسية