هجوم إسرائيلي يستهدف أحد مباني وزارة الخارجية الإيرانية وإصابة مدنيين

وكالات

قالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية نقلا عن نائب وزير الخارجية الإيراني، الأحد، إن هجوما إسرائيليا استهدف أحد مباني وزارة الخارجية الإيرانية، ما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين.

وكانت الوكالة، أفادت بتفعيل الدفاعات الجوية في تبريز بمحافظة أذربيجان الشرقية للتصدي لأهداف معادية.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، إن الجيش الإيراني قصف مواقع حساسة في إسرائيل أمس ويمتلك بنك أهداف كامل عن جميع المواقع الحيوية هناك.

وشدد المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، على أن الاحتلال الإسرائيلي لن يحصد من عدوانه سوى الهزيمة، مؤكدا أن خطأ إسرائيل في الحسابات لن يواجه إلا برد ساحق ومؤلم من قبل القوات الإيرانية.

ودعا المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، الإسرائيليين إلى تجنب الوجود قرب المواقع العسكرية الحساسة.

وذكرت القناة 12 العبرية، أن القوات المسلحة الإيرانية أطلقت نحو 30 صاروخا على إسرائيل في أحدث هجوم.

وأعلنت سلطة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية، عن إصابة مباشرة في مبنيين سكنيين بلواء الساحل وأخرى في مبنى سكني بلواء الجنوب، فضلا عن اندلاع حريق في لواء القدس ولواء الشمال.

وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، أنه سيتم قصف أهداف حساسة وهامة بما في ذلك مراكز عسكرية وأمنية ومراكز صنع القرار ومنازل القادة في إسرائيل.

وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، بأن القوات المسلحة الإيرانية تنصح المواطنين الإسرائيليين بالابتعاد عن المناطق الحيوية.

وأشار متحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، إلى أن على المستوطنين الإسرائيليين مغادرة الأراضي المحتلة فلن تكون صالحة للسكن قريبا.

وأكد المتحدث العسكري الإيراني، أن القوات المسلحة الإيرانية لديها بنك أهداف شامل في "الكيان الصهيوني وسنستهدف النقاط الحيوية".

وقالت القناة 12 العبرية، إن تقارير تتحدث عن سقوط صواريخ في أنحاء عدة من إسرائيل.

وأكدت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، سقوط صاروخ في حيفا وإصابة مباشرة لمبنى شرق تل أبيب.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل.

‏وقالت وسائل إعلام إيرانية، إن الصواريخ التي تطلق الآن على تل أبيب وحيفا تستخدم للمرة الأولى.

وأفادت تقارير إعلامية، بأن عمليات اعتراض في سماء تل أبيب وحيفا وسقوط صاروخ بمحيط ميناء حيفا، مؤكدة وقوع انفجارات إثر سقوط صواريخ في حيفا وتل أبيب.