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تزامنًا مع هجمات إيرانية.. وصول شحنات أسلحة أمريكية إلى إسرائيل

09:37 م الأحد 15 يونيو 2025

وصول شحنات أسلحة أمريكية إلى إسرائيل

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وكالات

أعلنت هيئة البث العبرية، الأحد، وصول ذخائر وأسلحة من الولايات المتحدة إلى إسرائيل رغم إغلاق المجال الجوي.

وأشارت البث العبرية، إلى أن الشحنات الجوية الأمريكية لإسرائيل تشمل قنابل ثقيلة وقنابل خارقة للتحصينات أرسلت من قواعد في الولايات المتحدة وأوروبا.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب -لشبكة أيه بي سي- إن من الممكن أن تتدخل بلاده "لمساعدة إسرائيل للقضاء على البرنامج النووي الإيراني".

ويتزامن وصول شحنات الأسلحة الأمريكية مع هجوم إيراني مدمّر استهدف عدّة مواقع إسرائيلية، ردا على هجمات إسرائيلية متواصلة تستهدف مشروعها النووي.

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