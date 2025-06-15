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موجة صواريخ إيرانية جديدة تُشعل حرائق في إسرائيل (فيديو وصور)

09:29 م الأحد 15 يونيو 2025
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    موجة صواريخ إيرانية جديدة تُشعل حرائق في إسرائيل
  • عرض 3 صورة
    موجة صواريخ إيرانية جديدة تُشعل حرائق في إسرائيل
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كتب - محمود الهواري:

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الأحد، مقاطع فيديو تُظهر اندلاع حرائق في عدة مناطق داخل إسرائيل، وذلك عقب سلسلة من الضربات الصاروخية التي استهدفت مناطق مختلفة، أبرزها مدينتا حيفا وتل أبيب.

وبحسب ما أوردته القناة 12 الإسرائيلية، تسببت الهجمات في وقوع إصابات وأضرار مادية، فيما أظهرت المقاطع المصورة تصاعد ألسنة اللهب في مناطق متفرقة، وسط تحركات مكثفة لطواقم الإطفاء والطوارئ.

وقالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية إنها تتعامل مع ثلاث مناطق سقطت فيها صواريخ في مدينة حيفا، وأسفرت عن إصابة عدد من الأشخاص.

وأضافت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن صاروخًا سقط على مبنى في شرق تل أبيب، مشيرة إلى إصابة مباشرة في الموقع.

وفي شمال البلاد، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن صاروخًا أصاب مبنى بشكل مباشر، دون توضيح عدد الإصابات، في حين أعلنت سلطة الإطفاء والإنقاذ عن إصابات مباشرة في مبنيين سكنيين بلواء الساحل، إضافة إلى مبنى آخر في لواء الجنوب.

واندلع حريق في منطقتي لواء القدس ولواء الشمال نتيجة تساقط الصواريخ، وفق ما أعلنته سلطة الإطفاء الإسرائيلية. من جهتها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن أربعة أشخاص أصيبوا في منطقة لخيش، بالإضافة إلى أضرار لحقت بعدد من المباني في مدينة حيفا.

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