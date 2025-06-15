موجة صواريخ إيرانية جديدة تُشعل حرائق في إسرائيل (فيديو وصور)

كتب - محمود الهواري:

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الأحد، مقاطع فيديو تُظهر اندلاع حرائق في عدة مناطق داخل إسرائيل، وذلك عقب سلسلة من الضربات الصاروخية التي استهدفت مناطق مختلفة، أبرزها مدينتا حيفا وتل أبيب.

وبحسب ما أوردته القناة 12 الإسرائيلية، تسببت الهجمات في وقوع إصابات وأضرار مادية، فيما أظهرت المقاطع المصورة تصاعد ألسنة اللهب في مناطق متفرقة، وسط تحركات مكثفة لطواقم الإطفاء والطوارئ.

لا توقفها عندك



خلي الفيديو يلف العالم



حيفا الآن مباشر pic.twitter.com/8dx2GwgjGv — سعيد الميسري (@S_Al_Mesiri) June 15, 2025

وقالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية إنها تتعامل مع ثلاث مناطق سقطت فيها صواريخ في مدينة حيفا، وأسفرت عن إصابة عدد من الأشخاص.

وأضافت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن صاروخًا سقط على مبنى في شرق تل أبيب، مشيرة إلى إصابة مباشرة في الموقع.

🇮🇷🛑



حجم الدمار في حيفا بعد سقوط الصواريخ الايرانية pic.twitter.com/r2BZDpi1op — AHMAD SLMAN (@ahmadslmanx) June 15, 2025

وفي شمال البلاد، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن صاروخًا أصاب مبنى بشكل مباشر، دون توضيح عدد الإصابات، في حين أعلنت سلطة الإطفاء والإنقاذ عن إصابات مباشرة في مبنيين سكنيين بلواء الساحل، إضافة إلى مبنى آخر في لواء الجنوب.

حيفا قبل قليل.



الوجبة الاولى هذه الليلة من الصواريخ pic.twitter.com/N5ffOKMn5t — Hanzala (@Hanzpal2) June 15, 2025

واندلع حريق في منطقتي لواء القدس ولواء الشمال نتيجة تساقط الصواريخ، وفق ما أعلنته سلطة الإطفاء الإسرائيلية. من جهتها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن أربعة أشخاص أصيبوا في منطقة لخيش، بالإضافة إلى أضرار لحقت بعدد من المباني في مدينة حيفا.