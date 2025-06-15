بصواريخ تستخدم لأول مرة.. إيران تبدأ هجومًا جديدًا على إسرائيل

إيران تبدأ هجومًا جديدًا على إسرائيل

وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل.

‌‏وقالت وسائل إعلام إيرانية، إن الصواريخ التي تطلق الآن على تل أبيب وحيفا تستخدم للمرة الأولى.

وأفادت تقارير إعلامية، بأن عمليات اعتراض في سماء تل أبيب وحيفا وسقوط صاروخ بمحيط ميناء حيفا، مؤكدة وقوع انفجارات إثر سقوط صواريخ في حيفا وتل أبيب.

وأشار التلفزيون الرسمي الإيراني، إلى أن القوات المسلحة الإيرانية تنصح الإسرائيليين بالابتعاد عن المناطق الحيوية.