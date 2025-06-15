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إسرائيل تطلب مساعدة أمريكية لتدمير منشأة فوردو بإيران

08:51 م الأحد 15 يونيو 2025

منشآت فوردو النووية

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وكالات

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن إسرائيل طلبت رسميا من واشنطن أن تدعمها في الهجوم على إيران لتدمير منشأة فوردو النووية التي تقع في عمق الجبال.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، إن بلاده بدأت الهجوم على إيران بسبب "تهديد وشيك"، مشيرًا إلى أن إسرائيل لا يمكنها السماح لطهران بامتلاك أسلحة نووية قد تُنقل إلى الحوثيين وجهات أخرى.

وأوضح نتنياهو أن إسرائيل كانت تواجه "تهديدًا وجوديًا" من إيران، تمثل في تسريع جهود إنتاج القنبلة الذرية، إلى جانب تطوير ترسانة الصواريخ الباليستية.

وأضاف: "نفذنا ضربات ناجحة ضد مواقع نووية إيرانية عميقة تحت الأرض، ونجحنا في إرجاع البرنامج النووي الإيراني إلى الوراء بشكل كبير".

وأكد نتنياهو أن الهجوم أسفر عن تدمير المنشأة النووية الرئيسية في نطنز، إلى جانب مفاعل أصفهان، قائلاً: "بدون مفاعل أصفهان، لا يمكن لإيران الوصول إلى السلاح النووي".

وأعلن عن تصفية قائد جهاز الاستخبارات في الحرس الثوري الإيراني، واصفًا عنصر المفاجأة بأنه "ركيزة أساسية للنجاح".

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