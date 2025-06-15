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نتنياهو: وجّهت بدفع مفاوضات الأسرى بعدما لاحظت انفراجة فيها

08:42 م الأحد 15 يونيو 2025

بنيامين نتنياهو

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وكالات

قالت إذاعة جيش الإسرائيلي نقلا عن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الأحد، إنه أوعز بدفع المفاوضات بشأن الأسرى في غزة بعد أن لاحظ انفراجة فيها

في المقابل، طالبت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين نتنياهو، بإثبات مصداقيته وإرسال وفد تفاوضي بأسرع وقت ممكن بتفويض لإعادة جميع الأسرى.

وقبل أيام، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن هناك محادثات جارية مع الأطراف بشأن الأوضاع في غزة.

وأوضح ترامب: "نجري محادثات كبيرة بشأن غزة مع حماس وإسرائيل وإيران وسنرى ما سيحدث"، مضيفًا: نريد استعادة الأسرى من غزة.

وأجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصالًا هاتفيًا اليوم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ناقش خلاله تطورات الحرب في غزة والمفاوضات المتعثرة مع إيران.

وقال ترامب إن الاتصال سار بشكل جيد، مشيرًا إلى أنه يسعى لتجنب "الحرب والدمار".

ووفقًا لوسائل إعلام، ركّزت المكالمة في معظمها على الملف النووي الإيراني، في ظل تعثر المفاوضات بين طهران وواشنطن بشأن التوصل إلى اتفاق جديد.

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بنيامين نتنياهو مفاوضات الأسرى غزة حماس
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