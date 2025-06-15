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إسرائيل تكشف هوية أسير استعادت جثمانه من غزة الأسبوع الماضي

08:05 م الأحد 15 يونيو 2025

أرشيفية

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وكالات

زعمت هيئة البث العبرية، الأحد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استعاد جثة الأسير أفيف أتسيلي من غزة الأسبوع الماضي وعمره 49 من نير عوز.

وادّعت هيئة البث، يوم الأربعاء الماضي، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استعاد جثة الأسير يائير يعقوب في عملية عسكرية بغزة.

وقال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الجيش استعاد جثتي اثنين من الأسرى أحدهما يائير يعكوف وأسير آخر لم يسمح بنشر اسمه.

وفي بيان، ادّعى جيش الاحتلال الإسرائيلي استعادة جثة الأسير يائير يعكوف وأسير آخر من خان يونس اليوم بفضل معلومات استخبارية دقيقة.

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الأسرى الإسرائيليين غزة الاحتلال الإسرائيلي
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