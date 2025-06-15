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كييف: مقتل 5 أوكرانيين في الضربة الإيرانية على جنوب تل أبيب

07:54 م الأحد 15 يونيو 2025

الهجوم الإيراني على إسرائيل

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وكالات
أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم الأحد، أن 5 من ضحايا الضربة الإيرانية على مدينة بات يام جنوب تل أبيب اليوم كانوا مواطنين أوكرانيين.

وقالت الخارجية الأوكرانية، في بيان الأحد، نقلًا عن معلومات أولية من سفارة أوكرانيا في إسرائيل، إنه "نتيجة لهجوم صاروخي إيراني ضخم على إسرائيل، وصاروخ أصاب مبنى سكني في بات يام، قُتل خمسة مواطنين أوكرانيين، بينهم ثلاثة أطفال".

وذكر البيان أن الدبلوماسيين الأوكرانيين يعملون مع الشرطة الإسرائيلية لتحديد هوية الجثث وإعادتها إلى البلاد.

وأفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، بأن حصيلة القتلى جراء الضربة الإيرانية بلغت حتى الآن 7 أشخاص.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح الأحد، الحصيلة الأولية للهجمات الإيرانية. ووفقاً للتقارير، أسفرت عن مقتل 13 شخصًا وإصابة أكثر من 200 آخرين، بعضهم في حالة خطيرة.

كما يوجد 35 شخصًا في عداد المفقودين في مدينة بات يام، التي تعرضت لقصف مباشر، أسفر عن انهيار عدد من المباني السكنية، ودمار واسع في البنية التحتية.

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