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في أبعد ضربة منذ بدء الهجوم.. إسرائيل تستهدف مطار مشهد الإيراني- فيديو

07:49 م الأحد 15 يونيو 2025

إسرائيل تستهدف مطار مشهد الإيراني

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وكالات

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، إنه هاجم طائرة تزود بالوقود في مطار مشهد ويعمل على تحقيق التفوق الجوي في كافة أنحاء إيران.

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الضربة في مشهد هي الأبعد مسافة منذ بدء العملية وتم تنفيذها على بعد 2300 كيلومتر.

ونقلت وكالة "رويترز" البريطانية عن وسائل إعلام رسمية إيرانية، قولها إن مطار مشهد ومدرجه لم تلحق بهما أي أضرار إثر الضربة الإسرائيلية.

وأكدت وكالة تسنيم الإيرانية، أنه لم تسجل أي أضرار في منشآت ومدرج مطار هاشمي نجاد بمدينة مشهد.

وأشار موقع نورنيوز الإيراني، إلى أن التقارير تفيد بأن الهجوم الإسرائيلي على مطار مشهد تم تنفيذه بمسيرة انقضاضية.

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