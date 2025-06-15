بعد اتصاله مع ترامب.. بوتين ينقل تحذيرًا شديدًا إلى خامنئي

وكالات

ذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، الأحد، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نقل تحذيرا شديد اللهجة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

وأشار مصدر، إلى أن بوتين بادر بالاتصال بالرئيس الأمريكي بعد طلب إيراني، مؤكدا أن موسكو تشارك في التحركات السياسية في ما يخص الحرب بين إيران وإسرائيل.

وأوضحت الصحيفة، أن المكالمة بين بوتين وترامب، استدعت الرئيس الروسي لنقل تحذير بأن نظام المرشد الأعلى الإيراني في خطر.

وأكدت الصحيفة العبرية، أن بوتين أوضح لخامنئي ضرورة التحرك سريعا نحو مفاوضات، كما أنه أمر بإخلاء السفارة الروسية في طهران.

وأبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انفتاحه على أن يؤدي بوتين دور الوساطة في النزاع بين إسرائيل وإيران.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء السبت، تلقيه اتصالا هاتفيا من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، ليهنئه بعيد ميلاده.

وأشار ترامب، إلى أنه ناقش مع بوتين خلال الاتصال الذي امتد لنحو ساعة، الحرب بين إيران وإسرائيل، قائلا إن الرئيس الروسي يعرف طهران جيدا.

وأوضح ترامب، في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال" "لقد اتصل بي الرئيس بوتين هذا الصباح ليتمنى لي عيد ميلاد سعيداً، ولكن الأهم من ذلك، أن يتحدث عن إيران، البلد الذي يعرفه جيداً. تحدثنا مطولا".

وتابع ترامب: "لقد قضينا وقتا أقل بكثير في الحديث عن روسيا وأوكرانيا، ولكن ذلك سيكون للأسبوع المقبل. وهو يقوم بتبادل السجناء المخطط له، حيث يتم تبادل أعداد كبيرة من السجناء على الفور من كلا الجانبين".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "استغرقت المكالمة حوالي ساعة واحدة. إنه يشعر، مثلي، أن هذه الحرب في إسرائيل وإيران يجب أن تنتهي، وهو ما شرحت له أن حربه يجب أن تنتهي أيضًا".