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بزشكيان: أمريكا تلعب دورًا مباشرًا في الهجوم الإسرائيلي علينا

07:08 م الأحد 15 يونيو 2025

مسعود بزشكيان

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وكالات

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن الولايات المتحدة "تلعب بلا شك دورًا مباشرًا" في العملية العسكرية الإسرائيلية، حسبما ذكرت وكالة "فارس" للأنباء الرسمية.

وأضاف بزشكيان، أن المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف قال لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: "لا تستطيع إسرائيل أن تفعل أي شيء دون إذننا"، مشيرًا إلى أن "هذا يعني أن تصرفات إسرائيل تتم بموافقة مباشرة من الولايات المتحدة"، بحسب ما أوردته "فارس".

وتابع بزشكيان: "ما نشهده اليوم يتم بدعم مباشر من واشنطن، رغم محاولتها إخفاء دورها في وسائل الإعلام"، موضحًا أنه في حين أن إيران لم تسع قط إلى الحرب أو الصراع، فإن أي استمرار للأعمال التي وصفها بـ"العدائية" سيقابل برد "حاسم وشديد".

وصرح مسؤول إسرائيلي لشبكة CNN بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم تنتقد الإطار الزمني الممتد لأسابيع في مناقشات خاصة. وقال مسؤول في البيت الأبيض إن الإدارة على دراية بخطط إسرائيل وتدعمها ضمنيًا.

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