بعد تأكيد دعمها لطهران.. ما حقيقة نقل صواريخ باكستانية إلى إيران؟

وكالات

قال موقع "نزيف" العبرية نقلا عن وسائل إعلام إيرانية، لم يسمّها، إن باكستان أرسلت شحنة صواريخ إلى إيران اليوم الأحد.

وأشار الموقع العبري، إلى أنه على الرغم من تعليق حركة الملاحة الحوية، رُصدت طائرة شحن عسكري داخل المجال الجوي الإيراني، ما يعزز سردية نقل إمدادات عسكرية غير معلنة.

لكن في مقابل ذلك، نفى مصدر في وزارة الدفاع الباكستانية، التقارير التي تتحدث عن عزم إسلام آباد تزويد طهران بشحنة تشمل نحو 750 صاروخا باليستيا تقليديا غير نووي لمساعدتها في هجماتها ضد إسرائيل، وفق وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وأوضحت الوكالة الأمريكية، أن الجيش الباكستاني لم يصدر تعليقا حتى الآن عن تلك الأنباء.

وفي سياق منفصل، ذكرت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، الأحد، أن مجلس الشيوخ الباكستاني صادق على مشروع قرار بدعم إيران ضد الهجمات الإسرائيلية.

كان المجلس، أقر يوم الجمعة الماضي، قرار بإدانة الهجمات الإسرائيلية على إيران، مؤكدا أنها تُعد انتهاكا لمبادئ ومواثيق الأمم المتحدة والقوانين الدولية.

بدوره، أكد وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف، خلال جلسة للبرلمان الوطني، على متانة العلاقات بين إسلام آباد وطهران.

وشدد آصف، على أن باكستان ستقف إلى جانب إيران في أزمتها الحالية بكل الوسائل الممكنة وستحمي مصالح طهران، مضيفا "هم إخواننا وآلامهم آلامنا المشتركة".