باكستان.. مجلس الشيوخ يصادق على مشروع قرار بدعم إيران ضد إسرائيل

وكالات

قالت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، الأحد، إن مجلس الشيوخ الباكستاني صادق على مشروع قرار بدعم إيران ضد الهجمات الإسرائيلية.

كان المجلس، أقر يوم الجمعة الماضي، قرار بإدانة الهجمات الإسرائيلية على إيران، مؤكدا أنها تُعد انتهاكا لمبادئ ومواثيق الأمم المتحدة والقوانين الدولية.

بدوره، أكد وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف، خلال جلسة للبرلمان الوطني، على متانة العلاقات بين إسلام آباد وطهران.

وشدد آصف، على أن باكستان ستقف إلى جانب إيران في أزمتها الحالية بكل الوسائل الممكنة وستحمي مصالح طهران، مضيفا "هم إخواننا وآلامهم آلامنا المشتركة".