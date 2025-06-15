برلماني إيراني يلوّح باستهداف مفاعل ديمونا النووي في إسرائيل

وكالات

في تصعيد جديد للتوتر بين طهران وتل أبيب، دعا عضو في لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني، الأحد، إلى توجيه ضربة لمفاعل ديمونا النووي في إسرائيل، ردًا على الهجوم الإسرائيلي الأخير الذي استهدف منشآت نووية داخل إيران.

ويقع مفاعل ديمونا في صحراء النقب جنوب إسرائيل، وقد تم تشييده بدعم فرنسي خلال أواخر خمسينيات وأوائل ستينيات القرن الماضي.

ويُعتقد أن المفاعل يُستخدم لإنتاج البلوتونيوم، وهو مكوّن رئيسي في تصنيع الأسلحة النووية، ضمن برنامج نووي غير معلن رسميًا، حيث لم توقع إسرائيل على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية (NPT).

ويثير مفاعل ديمونا منذ سنوات جدلاً واسعًا ومخاوف بيئية وصحية، بسبب الإشعاعات النووية المحتملة، كما يُعد محورًا للانتقادات الدولية المتعلقة بالغموض الذي يكتنف البرنامج النووي الإسرائيلي.

وقال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن الهجوم الإسرائيلي على منشآت إيران النووية "تجاوز الخطوط الحمراء الدولية"، مطالبًا المجتمع الدولي بإدانة واضحة للهجمات. وأضاف: "نأمل أن تتخذ الوكالة الدولية للطاقة الذرية موقفًا صريحًا من هذا القصف".

من جهته، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عبر منصة "إكس"، أن السلطات الإسرائيلية وجهت تحذيرات إلى الإيرانيين المقيمين قرب المنشآت النووية داخل إيران، طالبة منهم إخلاء منازلهم فورًا.

وجاء في التحذير: "الوجود قرب منشآت الأسلحة النووية يعرض حياتكم للخطر. نحث الجميع على المغادرة الفورية وعدم العودة حتى إشعار آخر".