وزيرة إسرائيلية: هجومنا على إيران يهدف لمنعها من امتلاك سلاح نووي

وكالات

قالت وزيرة العلوم وعضو المجلس الأمني الإسرائيلي، إن الهجوم الذي تشنه إسرائيل على إيران يهدف إلى منعها من الحصول على سلاح نووي، وفق قولها.

وأضافت الوزيرة الإسرائيلية "نهدف لتدمير كل صواريخ أرض – أرض الإيرانية التي تستخدم للهجوم علينا".

ومن جانبه، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "هدفنا هو محو قدرات النظام الإيراني على إبادتنا".

وفي سياق منفصل، نقلت شبكة "أيه بي سي نيوز" الأمريكية عن السفير الإسرائيلي في واشنطن يحيئيل لايتر، الأحد، أن الإيرانيين لديهم ترسانة ضخمة من الصواريخ الباليستية، مؤكدا أن المنظومات الدفاعية الإسرائيلية لا تستطيع صدها بالكامل.

وأشار لايتر إلى أن ما بين 10 إلى 15% من الصواريخ التي تطلقها إيران تخترق الدفاعات الجوية الإسرائيلية، موضحًا أن الهجمات الإسرائيلية عطلت البرنامج النووي الإيراني لكن ليس بما فيه الكفاية والحملة مستمرة لأسابيع على الأرجح.

وأطلقت إيران موجة من الصواريخ على إسرائيل والتي أسفرت عن دوي صفارات الإنذار تدوي في مناطق واسعة كما دوت صفارات الإنذار أيضًا في الجولان والجليل ومنطقة حيفا، وفق القناة 12 العبرية.