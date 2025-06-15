إيران تقرر فتح المساجد والمدارس كملاجئ من الهجمات الإسرائيلية

وكالات

قالت وكالة الأنباء الفرنسية، الأحد، إن الحكومة الإيرانية قررت فتح المساجد ومحطات المترو والمدارس كملاجئ من الهجمات الإسرائيلية.

استهدفت الضربات الإسرائيلية بعد ظهر اليوم الأحد مناطق سكنية مكتظة في العاصمة الإيرانية طهران، وفقًا لما نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، وشملت الهجمات ثلاثة مواقع حيوية ومزدحمة في المدينة: ميدان تجريش، ميدان القدس، وشارع شريعتي عند تقاطعه مع ميدان وليعصر، وهو من أبرز الشوارع التجارية في العاصمة.

تجريش تضم مركزًا تجاريًا شهيرًا، فيما وقع أحد الانفجارات على مقربة من مستشفى الشهداء، أحد أكبر المرافق الصحية شمال طهران، وعلى بُعد نحو 50 مترًا فقط منه.

وأظهرت مقاطع مصوّرة على وسائل التواصل الاجتماعي، حددت "سي إن إن" موقعها الجغرافي، تصاعد أعمدة الدخان الكثيفة من مناطق قريبة من شارع وليعصر.

وأظهر مقطع فيديو من ساحة القدس شخصًا مصابًا يُنقل على نقالة إلى سيارة إسعاف، فيما بدت نوافذ أحد المباني القريبة محطّمة جراء الانفجار. كما تداولت صور أخرى دخانًا كثيفًا يتصاعد بالقرب من مبنى وزارة العدل الإيرانية.

وكان الجيش الإسرائيلي قد صرّح سابقًا بأن غاراته تستهدف منشآت عسكرية ونووية داخل إيران، إلا أن المناطق المستهدفة في طهران لا تُعرف بوجود مثل هذه المرافق فيها.