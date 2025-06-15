الرئيس الإسرائيلي: هجماتنا على إيران تهدف لتغيير الشرق الأوسط

تل أبيب - (د ب أ)

قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، اليوم الأحد، إن الهجوم الإسرائيلي على إيران يهدف إلى الدفاع عن السلام العالمي وليس عن إسرائيل فقط، وذلك خلال زيارة له إلى مدينة بات يام جنوب تل أبيب، حيث لقي عددا من الأشخاص حتفهم في هجوم صاروخي إيراني خلال ليلة أمس.

وأكد هرتسوج: "هدفنا هو تغيير الواقع في الشرق الأوسط، فلا يمكن لإمبراطورية الشر مواصلة الهجوم تلو الآخر، وأن ترسل وكلاءها وإرهابها وصواريخها، وبالطبع، أن تطور قدرات نووية، وهي أخطر قدرات تهدد البشرية".

وأضاف أن إسرائيل تدافع عن نفسها، لكنها تدافع أيضا عن الشرق الأوسط، وعن الإنسانية ذاتها، وعن السلام العالمي.

ووجه هرتسوج نداء إلى قادة مجموعة السبع المقرر اجتماعهم في كندا غدا الاثنين، دعاهم فيه إلى التعاون مع إسرائيل "لإزالة الأسلحة النووية" الإيرانية، حتى يتمكن الشرق الأوسط من الانتقال إلى السلام والحوار والتعايش والتقارب.

وكان التوتر الإقليمي قد تصاعد بشكل حاد منذ أن شنت إسرائيل، أمس الأول الجمعة، هجوما عسكريا واسع النطاق استهدف منشآت نووية إيرانية وقادة عسكريين وبنى تحتية في قطاع الطاقة.

وردت إيران بإطلاق موجات من الطائرات المسيرة والصواريخ باتجاه إسرائيل.