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استهداف مناطق سكنية في العاصمة الإيرانية بغارات إسرائيلية جديدة

05:59 م الأحد 15 يونيو 2025

استهداف مناطق سكنية في العاصمة الإيرانية بغارات إس

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وكالات

استهدفت الضربات الإسرائيلية بعد ظهر اليوم الأحد مناطق سكنية مكتظة في العاصمة الإيرانية طهران، وفقًا لما نقلته شبكة CNN، وشملت الهجمات ثلاثة مواقع حيوية ومزدحمة في المدينة: ميدان تجريش، ميدان القدس، وشارع شريعتي عند تقاطعه مع ميدان وليعصر، وهو من أبرز الشوارع التجارية في العاصمة.

تجريش تضم مركزًا تجاريًا شهيرًا، فيما وقع أحد الانفجارات على مقربة من مستشفى الشهداء، أحد أكبر المرافق الصحية شمال طهران، وعلى بُعد نحو 50 مترًا فقط منه.

وأظهرت مقاطع مصوّرة على وسائل التواصل الاجتماعي، حددت CNN موقعها الجغرافي، تصاعد أعمدة الدخان الكثيفة من مناطق قريبة من شارع وليعصر.

وأظهر مقطع فيديو من ساحة القدس شخصًا مصابًا يُنقل على نقالة إلى سيارة إسعاف، فيما بدت نوافذ أحد المباني القريبة محطّمة جراء الانفجار. كما تداولت صور أخرى دخانًا كثيفًا يتصاعد بالقرب من مبنى وزارة العدل الإيرانية.

وكان الجيش الإسرائيلي قد صرّح سابقًا بأن غاراته تستهدف منشآت عسكرية ونووية داخل إيران، إلا أن المناطق المستهدفة في طهران لا تُعرف بوجود مثل هذه المرافق فيها.

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