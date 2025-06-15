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إعلام عبري: سلاح الجو الإسرائيلي قصف مقر قيادة البحرية الإيراني

05:53 م الأحد 15 يونيو 2025

سلاح الجو الاسرائيلي

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وكالات
قالت القناة 13 الإسرائيلية، إن سلاح الجو الإسرائيلي قصف مقر قيادة سلاح البحرية الإيراني، وفق زعمه.
ويأتي ذلك، عقب موجة الصواريخ التي أطلقتها إيران على إسرائيل والتي أسفرت عن دوي صفارات الإنذار تدوي في مناطق واسعة كما دوت صفارات الإنذار أيضًا في الجولان والجليل ومنطقة حيفا، وفق القناة 12 العبرية.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن دفعة من عشرات الصواريخ الباليستية الإيرانية تتسبب بانطلاق صفارات الإنذار شمال ووسط إسرائيل. كما نقلت صحيفة "معاريف" عن مصادر، أنه تم إطلاق نحو 50 صاروخا من إيران باتجاه حيفا وتل أبيب.

ومن جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه رصد إطلاق 50 صاروخًا من إيران باتجاه إسرائيل، مشيرًا إلى أنه "تم اعتراض معظمها".

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