ترامب: من الممكن أن نتدخل لمساعدة إسرائيل للقضاء على نووي إيران



وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب -لشبكة أيه بي سي- إن من الممكن أن تتدخل بلاده "لمساعدة إسرائيل للقضاء على البرنامج النووي الإيراني".

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، باندلاع حريق في منطقة جنوب الجولان المحتل "نتيجة عمليات اعتراض الصواريخ الإيرانية الأخيرة".

ويأتي ذلك، عقب موجة الصواريخ التي أطلقتها إيران على إسرائيل والتي أسفرت عن دوي صفارات الإنذار تدوي في مناطق واسعة كما دوت صفارات الإنذار أيضًا في الجولان والجليل ومنطقة حيفا، وفق القناة 12 العبرية.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن دفعة من عشرات الصواريخ الباليستية الإيرانية تتسبب بانطلاق صفارات الإنذار شمال ووسط إسرائيل.

ونقلت صحيفة "معاريف" عن مصادر، أنه تم إطلاق نحو 50 صاروخا من إيران باتجاه حيفا وتل أبيب.

ومن جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه رصد إطلاق 50 صاروخًا من إيران باتجاه إسرائيل، مشيرًا إلى أنه "تم اعتراض معظمها".