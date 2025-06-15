وكالات

قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، إن صفارات الإنذار تدوي في مناطق واسعة في إسرائيل. بينما أفادت القناة 12 العبرية، بأن صفارات الإنذار تدوي أيضًا في الجولان والجليل ومنطقة حيفا شمالي إسرائيل.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن دفعة من عشرات الصواريخ الباليستية الإيرانية تتسبب بانطلاق صفارات الإنذار شمال ووسط إسرائيل. كما نقلت صحيفة "معاريف" عن مصادر، أنه تم إطلاق نحو 50 صاروخا من إيران باتجاه حيفا وتل أبيب.

ومن جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه رصد إطلاق 50 صاروخًا من إيران باتجاه إسرائيل، مشيرًا إلى أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراض التهديد الناجم عن دفعة الصواريخ الإيرانية الأخيرة.