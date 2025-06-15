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صاروخ إيراني يصيب أحد أنابيب تكرير النفط في حيفا وشركة "بازان" تعلن الأضرار

04:39 م الأحد 15 يونيو 2025

صاروخ إيراني

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وكالات

أعلنت شركة "بازان" الإسرائيلية لتكرير النفط، صباح اليوم الأحد، عن تعرّض أحد أنابيبها في مجمع مصافي التكرير بمدينة حيفا شمال البلاد، لإصابة مباشرة جراء صاروخ إيراني، في أعقاب الهجمات التي استهدفت شمال إسرائيل خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ووفقًا لما أورده موقع "واينت"، فقد أبلغت الشركة بورصة تل أبيب بأن الهجوم الصاروخي ألحق أضرارًا موضعية بخطوط الأنابيب والنقل داخل مجمع بازان، دون تسجيل أي إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح.

وأكدت الشركة أن مصافي التكرير لا تزال تواصل عملها، في حين تم إغلاق عدد من منشآت المصب التابعة لها، وأضافت أنها تقيّم حاليًا مدى تأثير الأضرار على سير العمليات التشغيلية، وعلى توقيت استئناف العمل في المنشآت المتوقفة، بالإضافة إلى دراسة التداعيات المالية المحتملة.

وعقب الإعلان عن الحادثة، شهدت أسهم شركة "بازان" تراجعًا بنسبة 2.8% في بورصة تل أبيب.

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صاروخ إيراني إيران شركة بازان إسرائيل النفط
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