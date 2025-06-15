نتنياهو من المدن المتضررة: إيران ستدفع ثمنًا باهظًا

(وكالات)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن إيران ستدفع "ثمن باهظ للغاية" ردًا على ما وصفه بـ"تعمد طهران استهداف المدنيين" خلال الهجوم الصاروخي واسع النطاق الذي تعرضت له مدن إسرائيلية خلال اليومين الماضيين.

وفي تصريحات أدلى بها من بلدة بات يام جنوبي تل أبيب، والتي كانت من بين أكثر المناطق تضررًا، قال نتنياهو: "إيران ستدفع ثمناً باهظاً للغاية لقتلها المدنيين والنساء والأطفال عمداً"، مشيرًا إلى أن الهجوم الإيراني "كشف عن النوايا الحقيقية لطهران".

وتابع نتنياهو، أن ما حدث يثبت، أنه "لو امتلك النظام الإيراني سلاحًا نوويًا، لسقط على المدن الإسرائيلية"، مضيفا، أن صواريخ إيران تمثل تهديدًا وجوديًا حقيقيًا للدولة العبرية".

وجاءت تصريحات نتنياهو بعد أن كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح الأحد، عن الحصيلة الأولية للهجمات الإيرانية. ووفقاً للتقارير، أسفرت عن مقتل 13 شخصًا وإصابة أكثر من 200 آخرين، بعضهم في حالة خطيرة.

كما يوجد 35 شخصًا في عداد المفقودين في مدينة بات يام، التي تعرضت لقصف مباشر، أسفر عن انهيار عدد من المباني السكنية، ودمار واسع في البنية التحتية.